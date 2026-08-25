Le groupe Abra a finalisé l’accord pour la reprise de SKY Airline le 21 août. Après avoir reçu l’approbation des autorités chilienne et péruvienne de la concurrence, la transaction a pris la forme d’un échange d’actions, par lequel les actionnaires de SKY Airline (la famille Paulmann) ont transféré leur part dans la low-cost en échange d’une participation au capital du groupe.

Le groupe explique que la propriété de SKY Airline sera transférée à une nouvelle société indépendante qui supervisera ses opérations. Gardant une certaine autonomie, elle pourra ainsi conserver son identité, sa marque, sa culture d’entreprise et son indépendance opérationnelle. Holger Paulmann reste par ailleurs président du conseil d’administration.

Avec ce rapprochement, le groupe sud-américain renforce sa présence au Chili et au Pérou. Il compte développer la connectivité dans la région et élargir l’accès au transport aérien pour ses habitants, comme l’explique son PDG Adrián Neuhauser : « l’accord conclu avec Sky Airline constituera une nouvelle avancée pour Abra, renforçant encore notre capacité à répondre aux besoins de mobilité de la région et à étendre les avantages du transport aérien à davantage de personnes et de communautés. »