Saudia Group a signé un protocole d’accord tripartite avec Saudi EXIM Bank et Crédit Agricole CIB afin d’explorer et de structurer des solutions de financement pour de futures acquisitions d’avions commerciaux neufs auprès d’Airbus.

Signé à Paris lors de la table ronde d’investissement franco-saoudienne le 24 août, ce protocole d’accord prévoit que Crédit Agricole CIB développe et arrange les financements en cohérence avec le calendrier de livraisons de Saudia Group, Saudi EXIM fournissant alors une assurance contre le risque de crédit, sous réserve de ses critères de souscription et des conditions définitives de chaque opération.

L’accord porte sur quatre appareils. Les types d’appareils concernés, le calendrier de livraison et les conditions financières n’ont pas été communiqués.