Airbus a annoncé qu’il avait entamé les travaux de construction d’une extension de son site de Belfast. Chargé de la production des ailes de l’A220, le bâtiment va ajouter une surface de 6 221 m2 aux installations existantes et soutiendra le ramp-up sur le programme.

Sa mise en service est prévue pour le premier semestre 2028. L’extension abritera un troisième autoclave, qui permettra de renforcer les capacités de production de composites avancés, et des outillages spécialisés pour la fabrication des ailes.

L’objectif d’Airbus est d’atteindre une cadence de production de treize A220 par mois en 2028. Le site de Belfast est le seul à produire les ailes de l’appareil. Il est également reconnu pour avoir mis au point le procédé de fabrication RTI (Resin Transfer Infusion), utilisé pour la construction des ailes en composites et qui permet d’alléger la structure d’environ 10 % par rapport à une aile équivalente en aluminium.

« L’amélioration de nos installations dédiées aux ailes constitue un investissement direct dans l’avenir de la production des ailes de l’A220 ici à Belfast, en renforçant la capacité nécessaire pour répondre à la demande croissante pour cet avion », confirme Anthony Rouse, directeur de l’usine et du site Airbus de Belfast.

Cette extension fait partie d’un plan d’investissement plus large, qui verra également la modernisation des infrastructures du site en général.