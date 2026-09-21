Aeroflot a signé un contrat portant sur 90 avions moyen-courriers Yakovlev MC‑21‑310 supplémentaires le 18 septembre. L’accord a été officiellement conclu avec 3 filiales du groupe Rostec, à savoir United Aircraft Corporation (UAC), le loueur Aviacapital-Service et United Engine Corporation (UEC), lors d’une cérémonie organisée à l’aéroport de Moscou-Cheremetievo.

Ce contrat, qualifié comme le plus important jamais conclu dans l’histoire de l’aviation civile russe, comprend des simulateurs de vol, la formation des pilotes ainsi que 22 années de support après-vente.

Il porte ainsi à 108 exemplaires l’engagement total de la compagnie aérienne russe sur ce programme, après un premier contrat de 18 appareils livrables en 2027 et 2028. Les livraisons des 90 nouveaux exemplaires seront étalées sur 4 ans avec 14 appareils en 2029, 18 en 2030, 24 en 2031 et 34 en 2032.

Aeroflot a fait du MC‑21 l’axe central de son plan de modernisation de flotte dans les 10 prochaines années, faute de pouvoir faire autrement, avec une flotte qui pourrait atteint à terme jusqu’à 200 exemplaires. Ses premiers exemplaires sont déjà en phase de production.

En attendant, la certification et les premières livraisons du MC-21-310 sont désormais attendues au plus tôt en 2027, soit quasiment une décennie après le premier vol du MC-21-300 en mai 2017. Ces retards s’expliquent principalement par les difficultés liées à la substitution des équipements occidentaux par des systèmes domestiques (notamment avec le remplacement du GTF par le moteur PD-14 de United Engine Corporation), dans un contexte de sanctions internationales, mais aussi par des contraintes d’approvisionnement et des ajustements de financement du programme.

À horizon 2030, l’UAC prévoit d’atteindre une cadence de production de 36 exemplaires du MC-21 par an.