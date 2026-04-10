Aux amoureux des ailes anciennes et modernes, rendez-vous le 10 mai sur la base d’aéronautique navale de Lann-Bihoué. Elle organise en effet un meeting aérien ouvert au grand public, qui s’inscrit dans le cadre des célébrations des 400 ans de la Marine nationale et des 360 ans de la ville de Lorient mais surtout lui permet de célébrer son propre 80e anniversaire.

Le meeting sera l’occasion pour ses visiteurs de découvrir l’histoire de la base et de l’aéronautique navale. Leur évolution sera illustrée au travers de démonstrations aériennes, incluant des vols en formation, des figures acrobatiques et des scénarios mettant en scène les différentes composantes de la Marine nationale (patrouille maritime, hélicoptères, chasse, commandos marine). Elle pourra également être approchée de près grâce à l’exposition statique d’aéronefs historiques et contemporains qui accompagne.

La base accueillera également un village d’exposants et proposera de nombreuses activités pour tous les âges.

La billetterie est ouverte et les entrées, ainsi que tous les renseignements pratiques, sont disponibles sur le site https://lannbihoue2026.fr/.