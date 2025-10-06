L’AéroRun est bientôt de retour. La prochaine édition de cette course solidaire organisée par Aviation Sans Frontières aura lieu le 19 octobre, toujours dans le cadre exceptionnel de l’aéroport du Bourget, au milieu des avions.

Plusieurs parcours sont proposés, en fonction des aspirations des volontaires. Une course de 10 km sur les pistes du Bourget est le clou de la manifestation mais les participants peuvent également opter pour une marche de 2,5 km. Coureurs, marcheurs, mais aussi accompagnants peuvent encore s’inscrire pour accéder au site et participer à l’événement : les dossards sont disponibles au tarif de 20 euros (pour la marche ou les accompagnants), 40 euros pour la course, ou un montant libre qui sera déterminé par le succès d’une cagnotte solidaire.

L’édition 2024 avait réuni 1 500 participants et permis de récolter près de 100 000 euros de dons. A ce jour, près de 190 participants sont inscrits et 278 dons ont permis de récolter plus de 9 900 euros. Ces dons permettent de financer les missions d’Aviation Sans Frontières, notamment son projet d’avion-hôpital.

Pour s’inscrire ou obtenir davantage d’informations, rendez-vous sur le site dédié à l’Aérorun.