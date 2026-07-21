L’A350-1000 d’Airbus constituera bien l’ossature de la flotte long-courrier de Philippine Airlines (PAL). La compagnie aérienne nationale des Philippines vient de passer une nouvelle commande à l’avionneur européen portant sur 9 A350-1000 fermes supplémentaires, doublant ainsi ses engagements pour l’appareil gros-porteur de dernière génération.

Cette commande, qui a été finalisée au salon de Farnborough le 21 juillet, s’accompagne d’options d’achat pour 5 exemplaires supplémentaires.

Philippine Airlines, qui a été officiellement invitée à rejoindre l’alliance oneworld pour une intégration l’année prochaine, attendait déjà 7 autres Airbus A350-1000 issus de sa précédente commande (deux exemplaires ont déjà été livrés sur les 9 précédemment commandés). Les nouveaux appareils sont livrables à partir du début de la prochaine décennie et viendront remplacer les 777-300ER de la compagnie. Les options offrent quant à elle à PAL la flexibilité nécessaire pour s’adapter aux besoins futurs de sa flotte et saisir les opportunités offertes par les nouveaux marchés.

« Cet investissement majeur, qui doublera notre flotte d’A350-1000, témoigne de notre confiance dans l’avenir de Philippine Airlines et de notre engagement à renforcer notre réseau long-courrier. En tant qu’appareil phare de notre flotte long-courrier, l’A350-1000 continuera de façonner l’avenir de nos opérations internationales pour de nombreuses années encore » a annoncé Lucio Tan III, le PDG de PAL Holdings. Il rappelle par ailleurs que l’A350-1000 a étendu le réseau de la compagnie en Amérique du Nord, notamment avec des vols sans escale entre Manille et New York.

Lars Wagner, le directeur général de la division Commercial Aircraft d’Airbus a pour sa part rappelé que Philippine Airlines était un partenaire de longue date de l’avionneur, ayant commandé ses premiers A300 en 1978. La compagnie compte aujourd’hui 64 appareils Airbus dans sa flotte, avec près d’une trentaine d’autres attendues dans les prochaines années.

La compagnie nationale des Philippines s’est par ailleurs montrée très satisfaite de la configuration à 10 sièges de front en classe économique à bord de ses A350-1000. « Nos passagers en sont ravis et ils apprécient également l’espace pour les jambes » à expliqué Richard Nutall, le PDG de Philippine Airlines. « Pour vous donner une idée, nous effectuons un vol de 15 heures entre Manille et New York avec cet appareil. Le score NPS en classe économique pour un vol de 15 heures est de 58, ce qui, dans le secteur, est extrêmement élevé » a-t-il ajouté.