Mammoth Freighters a choisi la société de maintenance chinoise Taikoo (Shandong) Aircraft Engineering Co., Ltd. (STAECO) pour établir des capacités de conversions P2F de Boeing 777 à l’aéroport international de Qingdao Jiaodong, dans la province du Shandong (Chine).

Une première ligne de conversion doit être opérationnelle dès septembre 2026 dans un nouveau hangar pour gros-porteurs, avec une deuxième ligne prévue début 2027.

Le premier avion concerné sera un 777‑200LR appartenant au loueur Jetran, qui doit entrer en chantier de conversion à l’automne.

Ce nouveau partenariat fait des installations de STAECO à Qingdao le troisième site à pouvoir intervenir sur les conversions de 777 de Mammoth Freighters, après Aspire MRO à Fort Worth (États‑Unis) et STS Aviation Services à Manchester (Royaume‑Uni), pour un total cible de 9 lignes de production.

HAECO Xiamen s’est pour sa part engagé à soutenir STAECO durant le processus de démarrage du projet, en apportant son expertise et du personnel liés au 777.

Pour rappel, Mammoth Freighters a décroché le STC de son 777-200LRMF auprès de la FAA en avril. Les deux premiers 777-200LRMF devraient entrer en service commercial cet automne, l’un auprès de Qatar Airways (un avion qui a déjà défrayé la chronique ces derniers jours après un passage très bas aux Etats-Unis) et l’autre auprès de DHL.

Le programme 777-300ERMF de Mammoth Freighters, concurrent du 777-300ERSF « Big Twin » mené par Israel Aerospace Industries (IAI) et AerCap, doit quant à lui être certifié d’ici la fin de l’année.