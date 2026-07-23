Aerolineas Argentinas travaille au plan de renouvellement de sa flotte sur la période 2027 – 2031 et ce plan a en grande partie été ficelé au salon de Farnborough. La compagnie a en effet conclu des accords de leasing, qui lui permettront d’intégrer six Airbus A330-900 et huit Boeing 737 MAX 10 sur la période.

Le plan de renouvellement porte sur une vingtaine d’appareils au total, les six A330neo, huit 737-10 et six 737-8. Quatorze d’entre eux sont désormais sécurisés.

Les Airbus A330-900 seront tous acquis auprès d’Avolon. Les livraisons doivent débuter au premier semestre 2028 et atteindront leur point culminant en 2030. Ils seront aménagés en configuration triclasse de 291 places, comptant trente sièges de classe affaires, vingt-quatre de premium economy et 237 de classe économique. Ils remplaceront six des dix A330-200 que la compagnie exploite actuellement, augmentant légèrement les capacités de la flotte avec de meilleures performances en termes de consommation. Les quatre A330-200 restants seront réaménagés.

Aerolineas Argentinas a également conclu un accord avec ACG (Aviation Capital Group) pour équiper sa flotte de six 737-10. Leur livraison devrait débuter en 2028. Ils seront affectés à des routes où la demande est particulièrement importante au départ de Buenos Aires. Des accords ont également été conclus pour l’acquisition de deux autres 737-10 mais aucun détail n’a été révélé, notamment auprès de qui ils ont été sécurisés.

Enfin, la compagnie indique qu’elle compte intégrer six 737-8 supplémentaires, dont le premier devrait entrer en service au premier trimestre 2027. Les deux premiers appareils ont été sourcés, quatre sont toujours en négociations.

Avec ce programme d’acquisition, Aerolineas Argentinas souligne qu’elle va renouveler 25 % de sa flotte. Elle précise également qu’elle sera capable de financer elle-même ce programme.