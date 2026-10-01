Malaysia Aviation Group (MAG), la maison mère de Malaysia Airlines, a signé un accord avec Airbus pour lui racheter Sepang Aircraft Engineering (SAE), le centre de maintenance, réparation et révision implanté à l’aéroport international de Kuala Lumpur (KUL). La valeur de la transaction n’a pas été divulguée.

Filiale à 100% d’Airbus depuis octobre 2017, SAE apporte notamment des compétences de maintenance sur la famille A320, un hangar de peinture dédié et des activités spécialisées de réparation d’équipements. L’entreprise dispose d’installations couvrant une surface de 50 000 m2 à Kuala Lumpur et pouvant acceuillir jusqu’à 8 monocouloirs simultanément.

L’opération doit compléter les capacités de MAB Engineering, la division MRO de MAG. Le groupe entend ainsi élargir son portefeuille de services aéronautiques et développer son activité auprès de clients tiers, en Asie du Sud-Est comme sur d’autres marchés.

« Nous restons déterminés à réaliser des investissements rigoureux dans des domaines offrant une voie claire vers une création de valeur durable. Cela implique de cibler avec soin nos allocations de capital et de privilégier les opportunités qui renforcent nos activités principales, diversifient nos revenus et soutiennent les ambitions de croissance à long terme du groupe » a expliqué Nasaruddin A. Bakar, le PDG de MAG.

Il précise que cette future acquisition fait partie intégrante de la feuille de route stratégique quinquennale du groupe pour la période 2026-2030, à savoir son Long-Term Business Plan 3.0 (LTBP3.0).

La finalisation de l’opération est attendue en 2027, sous réserve des conditions habituelles, et notamment l’approbation de l’Autorité de l’aviation civile de Malaisie (CAAM).

Airbus était entré au capital de SAE en 2011. Le centre MRO avait inauguré un nouveau hangar de maintenance de 12 000 m2 en 2017 pour répondre aux besoins croissants des compagnies aériennes de la région et notamment pour les compagnies du groupe AirAsia.