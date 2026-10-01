La compagnie roumaine AnimaWings a déposé une demande de réorganisation judiciaire auprès du tribunal de Bucarest le 30 septembre, après avoir annoncé la veille la suspension progressive de l’exploitation de ses 6 Airbus A220-300.

Deux exemplaires au moins ont déjà été récupérés par le loueur Sumisho Air Lease et convoyés à Toulouse (appareils immatriculés YR-BUN et YR-RUN). Les 4 autres exemplaires appartiennent au loueur américain Azorra.

AnimaWings avait d’abord annoncé une suspension provisoire de ses vols opérés en A220, une décision motivée par des « situations techniques » affectant la disponibilité de ses appareils, dans un contexte économique défavorable. Selon la compagnie aérienne, l’immobilisation des appareils devait cependant être appliquée progressivement, suivant l’état technique et l’évaluation individuelle de chaque appareil, mais aucun des A220-300 d’AnimaWings n’avait effectué de vol commercial le 30 septembre.

La compagnie roumaine prévoit de poursuivre ses vols avec les deux Airbus A320. Elle indique qu’au cours des prochaines semaines, le programme de vols sera adapté aux capacités opérationnelles disponibles.