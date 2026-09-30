L’US Navy a finalement sélectionné Boeing pour le développement du futur avion de combat embarqué F/A‑XX qui viendra succéder aux F/A‑18E/F Super Hornet. Ce contrat, annoncé le 29 septembre, marque de fait la deuxième victoire de Boeing pour des projets d’avions de chasse de sixième génération, après l’attribution du programme F-47 de l’US Air Force l’année dernière. Ce marché relève du programme naval Next Generation Air Dominance (NGAD).

« Livrer deux avions de chasse de pointe en parallèle a toujours fait partie de nos plans, et nous avons investi en conséquence. Nous sommes prêts et capables de mener simultanément plusieurs programmes majeurs d’avions de combat du futur », a déclaré Steve Parker, le PDG de Boeing Defense, Space & Security.

Ce nouveau contrat est évalué à plus de 20 milliards de dollars. Boeing indique que le programme porte sur la conception, la construction et la livraison du futur chasseur embarqué de sixième génération de l’US Navy. « Les détails techniques et programmatiques du projet F/A-XX restent classifiés conformément aux lois américaines sur la sécurité nationale et l’exportation » précise l’avionneur américain.

Boeing a également précisé que la construction de son nouveau site de production sécurisé de St. Louis (Missouri) avançait, alors que l’ancienne ligne d’assemblage des F/A-18E/F Super Hornet, héritée de McDonnell Douglas, est désormais à l’arrêt.

À noter que l’US Air Force a aussi attribué à Boeing un nouveau contrat de 2,38 milliards de dollars pour la production de 22 F‑15EX Eagle II le 29 septembre, portant ainsi à 120 le nombre total de F‑15EX contractualisés. Ils seront également assemblés à St. Louis.