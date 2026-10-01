Ethiopian veut agrandir sa flotte cargo et a pour cela signé un accord avec Boeing pour acquérir deux 777F et huit 777-8F. Elle double ainsi son carnet de commandes pour le 777-8F puisqu’elle avait déjà signé pour huit appareils en mars 2024.

« L’arrivée des Boeing 777-8F et 777F renforcera notre capacité à servir nos clients à travers le monde grâce à une plus grande capacité de charge utile, une flexibilité opérationnelle accrue, une meilleure efficacité et une plus grande durabilité. Alors que la demande en services de fret ne cesse de croître, ces appareils joueront un rôle essentiel pour faciliter le commerce mondial et renforcer la connectivité de la chaîne d’approvisionnement », estime Mesfin Tasew, PDG du groupe Ethiopian Airlines.

Ethiopian Airlines a une activité fret importante et dessert plus de 70 marchés dans le monde. Sa flotte cargo compte douze 777F, deux 767F et quatre 737-800SF.