Air France-KLM a indiqué le 30 septembre qu’il avait soumis une offre finale pour l’acquisition d’une participation minoritaire au capital de TAP Air Portugal. Celle-ci a été retravaillée ces dernières semaines, indique Benjamin Smith, le directeur général du groupe.

« Notre intérêt pour TAP est plus fort que jamais et nous sommes ravis de présenter cette offre finale (…). Ces quatre dernières semaines, nos équipes et nos conseillers ont travaillé sans relâche pour renforcer notre offre. Je suis convaincu que cette nouvelle proposition représente la meilleure voie à suivre pour TAP, sa direction, ses équipes et ses clients, ainsi que pour le Portugal », estime-t-il.

Air France-KLM rappelle qu’il a présenté un plan stratégique couvrant l’ensemble des activités, notamment le transport de passagers, le fret, le programme de fidélité et la maintenance aéronautique. Il souhaite faire de Lisbonne son hub exclusif pour le sud de l’Europe mais également travailler à la croissance de la compagnie portugaise à Porto et d’autres villes.

C’est également le cas de Lufthansa. La société publique de holding Parpublica indique que le groupe allemand a lui aussi soumis une offre finale améliorée le 30 septembre. Le gouvernement a désormais quinze jours pour étudier les nouvelles propositions.

Pour rappel, le gouvernement souhaite céder 49,9 % du capital de la compagnie, dont 5 % à ses employés.