AMETEK a signé un accord définitif fin avril en vue de l’acquisition de First Aviation Services, un spécialiste américain des services de maintenance, réparation et révision (MRO) et de la fabrication de composants destinés au secteur aéronautique et de défense.

Cette opération doit renforcer la présence d’AMETEK sur le marché de l’aftermarket, en élargissant ses capacités dans le domaine des équipements et composants critiques.

Les modalités financières de l’acquisition n’ont pas été rendues publiques. La finalisation de l’opération est attendue dans les prochains mois, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires usuelles.

Basé à Westport (Connecticut), le groupe opère au total plusieurs sites de maintenance et de fabrication approuvés Part 145 et détient plusieurs agréments de fabrication de pièces PMA aux États‑Unis. First Aviation Services propose des prestations de maintenance et de logistique de composants pour des exploitants civils et militaires, ainsi que pour des clients gouvernementaux, et opère plusieurs sites de réparation et de fabrication certifiés.

Le groupe contrôle notamment Aerospace Turbine Rotables, spécialiste de la réparation et de la révision de trains d’atterrissage, systèmes hydrauliques, équipements électroniques, éléments de structure et équipements de sécurité, ainsi que Piedmont Propulsion Systems, présenté comme l’un des ateliers de révision d’hélices les plus complets au monde, capable de traiter la majorité des systèmes d’hélices métalliques et composites des marchés régional et défense.

À l’issue de la transaction, la société sera intégrée au sein de la plateforme MRO d’AMETEK, tout en conservant son équipe de direction actuelle.