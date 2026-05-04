Les Émirats arabes unis ont entièrement rétabli leurs opérations normales de trafic aérien, levant toutes les mesures de précaution mises en place durant le conflit entre les États-Unis et l’Iran qui a débuté le 28 février.

L’Autorité générale de l’aviation civile (GCAA) a annoncé cette décision samedi, à la suite d’une évaluation complète des conditions opérationnelles et sécuritaires, menée en coordination avec les entités nationales concernées.

Le communiqué de la GCAA précise que les avions peuvent à nouveau circuler « librement et en toute sécurité » dans l’espace aérien émirien, comme avant la crise, tout en soulignant que la situation reste étroitement surveillée sur le plan sécuritaire.

Cette décision suit celles d’autres États du Golfe, notamment Bahreïn, l’Irak, le Koweït et la Jordanie, qui ont rouvert leur espace aérien après le cessez-le-feu conditionnel intervenu le 8 avril. Aucun incident majeur n’a été signalé depuis.

Emirates opère à environ 80% de sa capacité (offerte) d’avant-crise, tandis qu’Etihad Airways atteint près de 75%. Dans l’ensemble, les compagnies aériennes du Golfe évoluent entre 35% et 75% de leurs niveaux antérieurs.

Certaines compagnies internationales, telles qu’Air France, British Airways, KLM et Lufthansa, continuent de suspendre leurs liaisons dans la région.