SCAT Airlines va s’appuyer davantage sur le 737-9 dans ses opérations. La compagnie kazakhe a signé un nouvel accord avec Boeing portant sur l’acquisition de cinq 737-9. Les appareils figuraient déjà au carnet de commandes de l’avionneur mais leur cliente n’avait pas été identifiée.

Cet accord s’accompagne par ailleurs de la conversion en 737-9 de cinq 737-8 d’une précédente commande et en attente de livraison.

SCAT Airlines compte ainsi développer ses capacités et proposer davantage de routes vers l’Europe.

La flotte de la compagnie compte déjà quatorze 737 MAX, sur les 27 737 exploités. Ils sont partagés entre neuf 737-8 et cinq 737-9.