A l’occasion du salon AERO Friedrichshafen, qui s’est déroulé du 22 au 25 avril, Daher a annoncé qu’il avait livré le 1 300e TBM. Il s’agit d’un TBM 980, remis à un client aux Etats-Unis.

Lancée en 1990 par Socata avec le TBM 700, la plateforme a évolué jusqu’au TBM 980, présenté plus tôt cette année et apporté en démonstration au salon. La série 900, lancée en 2014 quelques années après le rachat de Socata par le groupe Daher et qui a évolué six fois, totalise à elle seule près de la moitié des livraisons.

L’avionneur souligne que le TBM continue de connaître une demande soutenue des clients, qu’ils soient des propriétaires privés, des opérateurs d’affaires ou des prestataires d’opérations utilitaires.