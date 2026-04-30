LATAM Airlines Group a de nouveau choisi Rolls‑Royce pour motoriser des Boeing 787, en sélectionnant le Trent 1000 XE pour trois nouveaux Dreamliner. Cette décision marque un retour remarqué vers le motoriste britannique après une phase de diversification au profit du GEnx de GE Aerospace.

Le Trent 1000 XE constitue la nouvelle norme de production du Trent 1000, résultat d’un programme d’améliorations de durabilité initiées par Rolls‑Royce en deux phases. Le moteur intègre notamment une nouvelle aube de turbine haute pression dont le refroidissement a été repensé, avec un débit d’air accru d’environ 40%, ce qui permet de plus que doubler le temps sur aile par rapport aux configurations précédentes.

L’ensemble de ce « durability enhancement package » est en cours de déploiement dans la flotte existante, Rolls‑Royce visant une mise à niveau complète des Trent 1000 TEN d’ici fin 2027.

LATAM exploite aujourd’hui une importante flotte de 787 (plus d’une quarantaine), historiquement motorisée par le Trent 1000, avant de se tourner vers le GEnx en 2023 à la faveur des difficultés de disponibilité rencontrées sur certains appareils. Fin 2025, le groupe a ainsi réceptionné son premier 787‑9 équipé de GEnx, un appareil immatriculé CC‑BMB.