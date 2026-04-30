FedEx Express prévoit de remettre en service sa flotte de McDonnell Douglas MD‑11F à partir du mois de mai, après plusieurs mois d’immobilisation consécutifs à l’accident mortel survenu sur un exemplaire d’UPS à Louisville (Kentucky) le 4 novembre dernier suite à la rupture de l’un de ses mâts réacteur en phase de décollage.

Selon une note interne citée par la presse américaine, la compagnie attend désormais la procédure définitive approuvée par la FAA pour autoriser la reprise des opérations avec le triréacteur.

La direction du transporteur a informé ses employés qu’un retour progressif est envisagé, avec au moins deux MD‑11F appelés à reprendre les vols au cours de la première quinzaine de mai. FedEx a d’ores et déjà programmé des briefings dédiés à ce type d’appareil et prévoit des réunions internes afin de présenter les nouvelles consignes opérationnelles et les évolutions techniques liées au retour en service.

FedEx aligne la plus importante flotte de MD‑11 cargos, avec 29 appareils recensés fin 2025, même si le groupe de fret express américain avait déjà annoncé son intention de réduire progressivement le nombre de triréacteurs au profit d’un renforcement des opérations de ses 767‑300F et 777F plus récents.

Un rapport séparé évoque des préparatifs pour réactiver jusqu’à 28 MD‑11F d’ici la fin mai, avec le soutien de Boeing, afin de rétablir une partie de la capacité perdue durant la période d’immobilisation.