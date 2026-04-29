Copa Airlines reste d’une fidélité absolue à Boeing. La compagnie panaméenne a signé un nouvel accord avec l’avionneur américain, afin d’acquérir une quarantaine de 737 MAX. La commande est assortie d’options sur une vingtaine d’appareils supplémentaires.

Avec ces appareils et ceux restant à livrer de précédentes commandes, Copa devrait intégrer plus d’une centaine de 737 MAX d’ici 2034.

Ils serviront à moderniser sa flotte et étendre son réseau, la compagnie visant une flotte de 200 appareils à l’horizon 2034.

Aujourd’hui, elle exploite plus de 110 Boeing 737, dont 50 737-8 et 737-9.