L’équipementier américain Eaton a annoncé l’extension de son contrat de station de réparation agréée avec Air Support, spécialiste français de la maintenance d’équipements moteurs. L’extension de cet accord reflète la solide performance d’Air Support en tant que première station de réparation agréée d’Eaton pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA).

« Notre décision d’élargir cet accord reflète la performance d’Air Support auprès de nos clients depuis le début de cette collaboration », souligne Matt Norman, VP Aftermarket & Commercial Services du groupe Eaton Aerospace. « En élargissant nos capacités de réparation dans la région, nous aidons nos clients à réduire les délais d’exécution (TAT) et les frais de transport tout en garantissant les standards de qualité et de fiabilité d’Eaton. »

S’appuyant sur le partenariat initié en 2025, l’expertise d’Air Support couvre désormais les services de réparation pour les pompes carburant des moteurs CFM56-5B (A320) et CFM56-7B (737 NG), celles des moteurs CF34-8 (E170/175) et CF34-10 (E190/195), ainsi que le gear motor du CFM56-5B.

« Nous sommes fiers de poursuivre le développement de notre collaboration avec Eaton et honorés de la confiance qu’ils nous accordent », a déclaré Sabine Tertre, Présidente d’Air Support. « L’ajout de nouvelles capacités de réparation nous permet de mieux accompagner nos clients dans toute la zone EMEA avec un service fiable et réactif, conforme aux normes des constructeurs » a-t-elle ajouté.