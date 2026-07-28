Alaska Airlines a annoncé la signature de contrats de location de longue durée portant sur quatre Boeing 737-800 Boeing Converted Freighter (BCF), portant sa flotte d’avions cargo de cinq à neuf appareils.

Les appareils convertis doivent entrer en service au premier semestre 2027 et seront affectés aux États d’Alaska et d’Hawaï, avec l’intention de peindre les appareils basés à Hawaï aux couleurs de Hawaiian Air Cargo. La provenance des quatre nouveaux 737-800BCF n’a pas été précisée mais ses 2 exemplaires en service étaient tous issus de sa propre flotte. Alaska Airlines dispose également de 3 737-700BDSF.

Le transporteur précise que les nouveaux appareils permettront d’accroître ses capacités de fret, d’améliorer la fiabilité du service pour les communautés desservies et d’offrir davantage de flexibilité dans l’affectation des appareils au sein du réseau cargo. L’augmentation des capacités à Hawaï devrait également profiter aux secteurs du commerce électronique et de la logistique en offrant aux entreprises une fiabilité accrue pour le transport des marchandises, notamment de produits alimentaires.

Alaska Airlines transporte près de 170 millions de tonnes de fret chaque année (avions dédiés et soutes de ses avions de transport de passagers) vers plus de 100 destinations en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et dans la région du Pacifique.

Pour rappel, Alaska Airlines a racheté Hawaiian Airlines en septembre 2024. L’intégration opérationnelle de la compagnie basée à Honolulu se poursuit.