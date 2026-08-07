Air India a nommé Tewolde Gebremariam directeur général exécutif, en remplacement de Campbell Wilson. La décision a été annoncée le 5 août par le conseil d’administration de la compagnie, contrôlée par le groupe Tata.

La compagnie indienne a indiqué que les modalités de sa nomination et le calendrier de transition seraient annoncés ultérieurement.

Le Conseil d’administration d’Air India a mené un processus de recherche approfondi, supervisé par un comité dédié, afin de désigner le futur dirigeant de la compagnie. L’objectif était « d’identifier un dirigeant justifiant d’une expérience avérée dans le redressement de compagnies aériennes de très grande envergure, l’atteinte de l’excellence opérationnelle, la promotion d’une culture solide en matière de sécurité et de service, ainsi que la conduite d’une expansion rentable ».

Ancien CEO d’Ethiopian Airlines Group, Tewolde Gebremariam a dirigé le transporteur éthiopien pendant 11 ans (de 2011 à 2022) durant une importante période d’expansion internationale, de développement de flotte et de diversification de ses activités. Air India met en avant son expérience de la gestion de compagnies aériennes de grande taille et de la croissance internationale.

Campbell Wilson avait informé le président d’Air India, dès 2024, de son intention de quitter la compagnie cette année même si son mandat devait initialement s’achever en 2027.