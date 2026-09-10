Lufthansa Technik annonce qu’elle a atteint la phase finale de certification de sa solution AeroSHARK sur un Airbus. La société de maintenance a couvert un A330-300 de Discover Airlines avec ce film, qu’elle a conçu avec BASF (devenu Surventis) et qui imite les microsillons de la peau de requin. L’appareil va désormais réaliser des essais en vol sur plusieurs semaines pour valider la solution, en vue de l’obtention d’un certificat de type supplémentaire qui couvrira les A330-200 et A330-300.

L’application du film est réalisée dans les installations d’Elbe Flugzeugwerke, à Dresde, depuis la fin du mois d’août. C’est la première fois qu’AeroSHARK est appliqué sur un Airbus, la solution étant toutefois déjà certifiée sur Boeing 777 (777F, 777-300ER et 777-200ER). Lufthansa Technik souligne que l’A330 est le deuxième long-courrier le plus répandu et qu’il continuera à être exploité pendant des années, ce qui rend l’adaptation d’AeroSHARK au modèle particulièrement intéressante.

Le film imite en effet la structure de la peau des requins, qui favorise l’écoulement des fluides. Appliqué aux aéronefs, le revêtement permet de réduire la traînée en vol, donc d’améliorer l’efficacité des appareils sur lesquels il est appliqué.

Lufthansa Technik et Surventis se concentrent particulièrement sur la procédure d’obtention du STC sur A330ceo mais travaillent également à l’application du film sur de nouvelles surfaces, en tête desquelles les ailes et l’empennage, afin d’augmenter encore son efficacité. Ils estiment que les économies de carburant pourraient ainsi être doublées.