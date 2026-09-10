Airbus a choisi Bangkok pour implanter le siège asiatique de Skywise, son activité de services numériques destinés aux opérateurs pour la planification et le contrôle des opérations ainsi que les opérations aériennes, techniques et au sol. L’annonce a été rendue publique fin août par le Board of Investment (BOI) thaïlandais, après des échanges avec la filiale locale du groupe européen.

La structure doit couvrir l’Asie du Sud-Est, la Chine, l’Inde, le Japon et la Corée du Sud. La Thaïlande accueillera également la base mondiale de tests logiciels pour les solutions Skywise destinées aux clients du monde entier. Selon le BOI, Airbus prévoit plus de 40 recrutements de personnels qualifiés à Bangkok cette année.

Airbus emploie déjà plus de 200 personnes en Thaïlande, soit le triple de ses effectifs de 2022 dans le pays.

L’avionneur européen compte actuellement plus de 150 avions commerciaux en service en Thaïlande, notamment auprès des compagnies Thai Airways, Bangkok Airways, Thai AirAsia et Thai Vietjet.

Pour rappel, Airbus a décidé de consolider son activité de services numériques en regroupant les solutions numériques de Skywise digital services et celle de Navblue sous l’entité Skywise. La plateforme numérique Skywise (maintenance prédictive) comptait quant à elle plus de 12 000 avions connectés au début de l’année.