Boeing annonce avoir livré 51 avions en août, dont 41 737 MAX. Les livraisons de 787 ont notablement ralenti, puisque quatre appareils ont été livrés sur la période, contre neuf l’année précédente. Depuis le début de l’année, l’avionneur américain a ainsi livré 418 appareils.

Le mois a également été calme en termes de prises de commandes. Boeing a ainsi enregistré quatre contrats, conclus avec des clients qui n’ont pas souhaité être identifiés, portant sur l’acquisition de deux 737 MAX et treize 787.

Depuis le début de l’année, l’avionneur a ainsi enregistré des commandes brutes pour 498 appareils – 453 commandes nettes, en tenant compte des annulations.

En revanche, le mois d’août a également été l’occasion de célébrer un bel événement, avec la certification du 737-7 par la FAA le 3 août.