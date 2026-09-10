La compagnie low cost britannique easyJet peut poursuivre sa reprise d’Adria Tehnika, spécialiste de la maintenance lourde basé à l’aéroport de Ljubljana-Brnik.

L’opération, initialement annoncée en décembre 2025 pour un bouclage prévue au début de l’année, avait reçu l’autorisation de l’autorité slovène de la concurrence, mais son exécution a ensuite été provisoirement suspendue par une décision judiciaire liée à un différend entre des actionnaires contrôlant Adria Tehnika.

Adria Tehnika exploite un hangar de cinq baies qui assure depuis plusieurs années des opérations de maintenance en base pour la flotte de monocouloirs Airbus d’easyJet. La société, issue de l’ancienne division maintenance d’Adria Airways et devenue une entité indépendante en 2010.

Ses capacités couvrent la famille A320/A320neo d’Airbus, les CRJ 700/900/1000 de MHI RJ et les Challenger 604/605 de Bombardier.