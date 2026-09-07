Le premier Airbus A330-300BDSF converti par Israel Aerospace Industries (IAI) a réalisé son vol inaugural le 4 septembre depuis l’aéroport de Tel Aviv.

Au cours de ce premier vol d’une durée de 1 heure et 15 minutes, l’appareil et ses systèmes ont été évalués dans diverses conditions opérationnelles, dans le cadre de son processus de certification.

Cet appareil (MSN 1574, Trent 700, ex-Air Europa) avait rejoint l’aéroport Ben-Gourion en janvier 2023, avec la livrée du loueur Avolon. La découpe du fuselage destinée à accueillir sa porte cargo principale avait été effectuée en juillet 2025. La délivrance du STC de l’avion converti était officiellement attendue cette année mais cet objectif semble désormais irréaliste.

« Cette étape clé témoigne de l’investissement continu d’IAI dans les technologies aéronautiques de pointe ainsi que dans ses capacités industrielles et d’ingénierie, tout en renforçant notre position sur le marché mondial du fret aérien. Le programme A330-300BDSF enrichit encore notre vaste portefeuille de conversions et consolide la capacité d’IAI à fournir des solutions pérennes, flexibles et fiables à ses clients du monde entier » a annoncé Guy Bar Lev, le PDG d’IAI.

Spécialiste de la conversion d’avions passagers en cargo, la branche « Aviation » d’Israel Aerospace Industries (IAI), anciennement Bedek, n’avait jusqu’alors aucun programme de conversion sur des plateformes Airbus. Son programme A330-300BDSF vient ainsi directement concurrencer l’A330-300P2F d’Elbe Flugzeugwerke (EFW), la coentreprise d’Airbus et ST Engineering.

Les A330-300BDSF d’IAI promettent un volume disponible plus important sur le pont principal grâce à une paroi de séparation rigide en forme de « Z », ce qui permettra d’ajouter un container ULD supplémentaire (type A/M), soit 27 contre 26 pour son concurrent direct. IAI promet également un système de chargement plus léger, avec des coûts de maintenance associés réduits. Enfin, l’emplacement de la porte de chargement se situe à la place de la porte 2L de l’A330-300 en version passager, un emplacement qui, selon IAI, optimisera les temps de chargement du fret et améliorera ainsi l’efficacité opérationnelle des transporteurs.

Le groupe israélien prévoit de convertir une trentaine d’A330-300 en avions cargo d’ici 2028 pour le compte du loueur Avolon afin de répondre à la demande croissante d’appareils gros-porteurs de capacité intermédiaire pour le fret express et l’e-commerce.