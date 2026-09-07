Un Boeing 767-300BDSF opéré par la compagnie américaine 21 Air pour le compte d’Amazon Prime Air a fait une sortie de piste à l’atterrissage à l’aéroport international de Miami, heurtant plusieurs véhicules à l’extérieur du périmètre de la plateforme.

L’accident, qui s’est produit le 6 septembre vers 13h55 heure locale, a fait 5 morts et 5 blessés, dont trois grièvement atteints. Les deux pilotes ont notamment dû être extraits du poste de pilotage.

L’appareil (LN 545, immatriculé N1997A, âgé de plus de 32 ans, CF6-80C2) effectuait un vol régulier depuis l’aéroport international Luis Muñoz Marín de San Juan à Porto Rico. L’équipage n’a signalé aucune urgence avant son atterrissage en piste 30 (2 851 m).

Le gros-porteur se serait posé plus de 1000 mètres au-delà du début de la piste (seuil décalé), avec une vitesse élevée et avec un vent traversier (190° pour 17 nœuds, avec des rafales à jusqu’à 26 nœuds, donc avec une légère composante de vent arrière).

Le NTSB (National Transportation Safety Board) a immédiatement lancé une enquête sur l’accident, avec une go-team dépêchée sur place. Les enquêteurs devraient notamment se pencher sur la stabilité de l’approche, sur l’activation et le fonctionnement des dispositifs de freinage et sur le fait qu’une remise de gaz aurait pu être engagée par l’équipage.