L’Espagne et la Pologne ont finalement approuvé un projet d’acquisition conjoint d’au moins 7 avions ravitailleurs et de transport A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) auprès d’Airbus Defence and Space.

Le Conseil des ministres espagnol du 25 août a en effet autorisé la conclusion d’un accord-cadre visant à l’acquisition conjointe d’avions MRTT et du soutien logistique associé à leur entrée en service. La valeur estimative du contrat atteint 5,4 milliards d’euros et sa durée est fixée à 7 ans à compter de sa notification.

Comme prévu, ce programme d’acquisition doit être conduit dans le cadre de l’instrument européen SAFE (Security Action for Europe), destiné à soutenir les acquisitions communes de défense.

La Pologne prévoit de receptionner 4 appareils d’ici à 2030 selon les précisions communiquées par le ministre polonais de la Défense, Władysław Kosiniak-Kamysz. La répartition définitive des autres exemplaires et le calendrier précis des livraisons n’ont pas été détaillés publiquement.

Varsovie s’était officiellement engagée dans un processus d’acquisition d’Airbus A330 MRTT en décembre dernier, avec une cible de l’ordre de 2 à 4 exemplaires financés en partie par l’Union européenne.

Pour rappel, Varsovie ne dispose pas d’appareils dédiés au ravitaillement en vol. La Pologne s’est maintes fois opposée à participer au programme de la flotte multinationale MMF de l’OTAN même si son armée de l’air utilise régulièrement ses services, voulant disposer à termes de ses propres capacités en cas de conflit. La Pologne souhaite ainsi réduire sa dépendance vis-à-vis des moyens alliés compte tenu du fait que sa flotte d’avions de combat va doubler d’ici la fin de la décennie (livraisons de FA-50 et F-35A).

En Espagne, l’Ejército del Aire y del Espacio est déjà un opérateur de l’A330 MRTT, avec un premier exemplaire en service depuis avril 2025 au sein de la 45e escadre de la base aérienne de Torrejón de Ardoz, située près de Madrid.

Le ministère espagnol de la Défense avait commandé trois premiers exemplaires en novembre 2021, des appareils issus de la flotte A330-200 de la compagnie aérienne espagnole Iberia.

Son troisième exemplaire est actuellement en phase finale d’essais après sa conversion et doit être livré avant la fin de l’année.