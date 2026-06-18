Vortex Control Technologies (VCT) a remporté un gros contrat de la part de Delta Air Lines pour installer les kits de modification de ses « Finlets » sur l’ensemble de la flotte de Boeing 737-800 et 737-900ER de la compagnie aérienne américaine, soit 240 appareils.

« L’installation de Finlets sur ces flottes de Boeing 737-800 et 737-900ER marque une étape importante pour VCT. Nous sommes fiers de proposer une technologie pratique qui aide les compagnies aériennes à améliorer leur rendement énergétique, à réduire leurs émissions de carbone et à optimiser leur rentabilité opérationnelle », a déclaré Gil Morgan, directeur général de Vortex Control Technologies.

Les Finlets de VCT sont des générateurs de tourbillons qui s’installent sur la partie basse de l’arrière du fuselage des appareils (à ne pas confondre avec les traditionnels riblets présents près du stabilisateur horizontal sur le cône arrière).

Selon VTC, ils ont démontré une réduction de la traînée et une amélioration de la consommation de carburant de l’ordre de 1,4%.