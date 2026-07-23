Elixir Aircraft et Turbotech ont décidé de franchir un nouveau pas dans le programme Elixir Turbine et de lancer son développement industriel. Le protocole d’accord établit un partenariat couvrant les études d’intégration, de développement et le lancement des travaux de certification (EASA et FAA). L’entrée en service de l’appareil est planfiée pour 2030.

Les partenaires rappellent que l’Elixir Turbine repose sur une solution de motorisation mature, la turbine TP-R90, déjà en phase de montée en cadence industrielle et commercialisée en Europe comme aux Etats-Unis. Il reprend autrement la cellule en carbone OneShot d’Elixir Aircraft.

Le premier démonstrateur de l’avion de formation a mené avec succès une première campagne d’essais en vol, après un premier décollage en juin 2025.

« L’Elixir Turbine viendra compléter notre nouvelle gamme d’avions et offrira aux opérateurs professionnels une solution combinant simplicité d’utilisation, très faibles coûts d’exploitation, disponibilité maximale et compatibilité avec les carburants durables », déclare Arthur Léopold-Léger, président et cofondateur d’Elixir Aircraft, qui vante également la durée entre révisions (TBO) particulièrement élevée de la turbine Turbotech.