L’IATA a décidé de changer ses habitudes pour attribuer le poste de directeur général. L’association a pour la première fois choisi une femme pour la diriger, une femme qui n’est par ailleurs pas issue de l’industrie mais vient du Forum économique mondial. A partir du 1er novembre, Saadia Zahidi deviendra ainsi sa nouvelle et neuvième directrice générale.

Saadia Zahidi a travaillé plus de vingt au Forum économique mondial (FEM), où elle a occupé les fonctions de directrice générale et de membre du conseil d’administration. Elle a fondé et dirige actuellement le Centre pour la nouvelle économie et la nouvelle société du FEM. Ayant auparavant également dirigé le groupe de communication mondiale et le groupe de programmation mondiale du FEM, elle a fondé et co-rédigé les rapports du FEM sur l’avenir de l’emploi, sur l’avenir de la croissance, sur l’écart mondial entre les sexes, ainsi que les perspectives de l’économiste en chef. Elle a siégé au groupe d’experts du Secrétaire général des Nations unies sur l’autonomisation économique des femmes et au groupe consultatif de haut niveau de l’Agence spatiale européenne.

« La longue et remarquable expérience de Saadia au Forum économique mondial permettra de renforcer et de consolider le rôle de l’IATA en tant que porte-parole des compagnies aériennes du monde entier. (…) La nomination de Saadia intervient à un moment où le contexte international connaît des changements majeurs. La technologie et la géopolitique, entre autres, vont redéfinir le secteur à l’avenir, et Saadia apporte les compétences nécessaires pour exprimer clairement ce dont notre secteur a besoin afin de continuer à relier les personnes et les économies de manière sûre, efficace et durable. Elle apportera à l’IATA une nouvelle perspective qui permettra de renforcer son soutien au secteur aérien (…) », affirme Roberto Alvo, président du conseil d’administration de l’IATA et PDG du groupe LATAM.

Willie Walsh quittant ses fonctions le 31 juillet (pour diriger IndiGo), le conseil d’administration a nommé Sandrine Le Borgne, directrice financière et vice-présidente senior chargée des services généraux de l’IATA, pour assurer l’intérim.