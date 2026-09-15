Transavia France va elle aussi accueillir l’Airbus A321neo dans sa flotte. La compagnie a annoncé que son premier exemplaire de l’appareil entrerait en service à la fin du premier trimestre 2027 et que cinq seraient opérationnels au plus fort de la saison été 2027.

Le groupe Air France-KLM avait commandé une centaine d’Airbus de la famille A320neo en décembre 2021 pour renouveler et faire croître les flottes des deux Transavia. Transavia Pays-Bas a jusqu’à présent reçu uniquement des A321neo de cette commande (dix-neuf à ce jour), tandis que Transavia France n’intègre que des A320neo depuis la livraison de son premier Airbus en 2024. Elle compte aujourd’hui 31 A320 dans la flotte, qui officient aux côtés de 67 Boeing 737-800.

Transavia France voit en l’A321neo un nouvel outil de croissance. Il sera particulièrement pertinent pour les destinations dont l’aéroport a des limitations en termes de créneaux ou de droits de trafic. Il est en effet doté d’une capacité supérieure de près de 25 % par rapport à l’A320neo. Il offre en parallèle des coûts unitaires réduits de 10 %.

« Nous sommes très heureux d’ajouter l’A321neo dans notre flotte avion. En plus de l’A320neo, ce nouvel appareil sera le moteur de notre croissance et nous offrira une meilleure compétitivité économique. Il sera aussi le premier levier de réduction de nos émissions de CO2 et de l’empreinte sonore, à effet immédiat. Nous avons hâte de l’accueillir à partir de mars 2027 » a déclaré Olivier Mazzucchelli, le PDG de Transavia France.