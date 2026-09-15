VietJet Air et Thales ont signé un accord pluriannuel de maintenance avionique de type Repair-By-The-Hour (RBTH) couvrant la totalité des appareils Airbus exploités et commandés par la compagnie vietnamienne.

Selon la compagnie aérienne vietnamienne, le périmètre comprend ainsi les monocouloirs A320, A321, A321neo et A321XLR, ainsi que les gros-porteurs A330 et A330neo.

La signature a eu lieu dans le cadre de la visite officielle en France du secrétaire général et président vietnamien Tô Lâm.

Les deux groupes ont également conclu un protocole d’accord consacré à l’aviation numérique, à l’intelligence artificielle et à la cybersécurité. Les travaux envisagés portent notamment sur l’exploitation des données, le cloud sécurisé, la maintenance prédictive et les outils d’aide à la décision appliqués aux opérations aériennes.