La jeune compagnie régionale bangladaise Air Astra (Astra Airways Limited) a réceptionné son cinquième ATR 72-600 fin août, bouclant par la même la livraison de trois exemplaires neufs contractualisés auprès du loueur spécialisé Abelo.

L’appareil (MSN 1822) est motorisé par des PW127XT de Pratt & Whitney Canada et est configuré avec 72 sièges (Neo Prestige de Geven).

Son sixième ATR 72-600 (MSN 1823) est attendu prochainement.

Fondée en 2021 et basée à Dacca, Air Astra figure parmi les plus jeunes compagnies aériennes privées du Bangladesh. Le transporteur a effectué son premier vol commercial le 24 novembre 2022 et entend contribuer au renforcement des dessertes aériennes intérieures du pays. Ses ATR relient Dacca à plusieurs villes bangladaises, dont Chattogram, Cox’s Bazar, Sylhet et Saidpur.

Elle ambitionne d’aligner une dizaine d’ATR 72-600.

À plus long terme, Air Astra prévoit d’élargir son activité au-delà du réseau intérieur et envisage l’ouverture de liaisons internationales régionales au départ du Bangladesh.

À noter qu’Air Astra est lié capitalistiquement au conglomérat US-Bangla (immobilier, santé, médias, commerce…), lui-même fondateur de la compagnie aérienne US-Bangla Airlines.