Japan Airlines (JAL) et l’entreprise toulousaine Donecle, spécialisée dans les drones d’inspection, ont lancé un projet conjoint présenté comme une première au Japon : l’emploi de drones entièrement autonomes, intégrés aux manuels de maintenance des avionneurs, pour les inspections visuelles dans les hangars de JAL.

Le projet vise d’abord à démontrer la robustesse opérationnelle et la valeur MRO de cette méthode par rapport aux inspections manuelles classiques. La compagnie aérienne japonaise compare ainsi les résultats des inspections visuelles conventionnelles avec les images fournies par les drones afin de vérifier l’efficacité de la solution dans ses conditions de maintenance réelles.

Le dispositif repose sur l’utilisation du drone Iris GVI de Donecle (GVI pour General Visual Inspection).

Donecle précise que des phases ultérieures sont déjà prévues pour élargir le champ d’application des inspections par drone, par exemple en réduisant les retards de vol grâce à des inspections plus rapides en cas d’impact de foudre, et à un suivi régulier de l’état de la peinture des avions. Cette démarche se poursuivra en collaboration avec le ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme (MLIT).