EPCOR, filiale d’Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M), a annoncé à l’occasion du salon MRO Americas la prolongation de 15 ans de son contrat de maintenance des groupes auxiliaires de puissance (APU) avec Air Canada.

Ce nouvel accord porte sur les APU APS5000 équipant la flotte de Boeing 787 de la compagnie canadienne. Il s’inscrit dans la continuité d’un partenariat initié en 2014 et porte désormais la durée totale de la collaboration à 25 ans.

À travers ce contrat de long terme, EPCOR assurera un support complet de flotte, contribuant à la fiabilité opérationnelle des appareils long-courriers d’Air Canada. L’entreprise néerlandaise, centre d’excellence du groupe AFI KLM E&M pour les APU et les systèmes pneumatiques, confirme ainsi son positionnement sur la maintenance des APS5000.

Cette extension s’inscrit dans une dynamique plus large de renforcement des liens entre Air Canada et AFI KLM E&M, notamment après la signature l’année dernière d’un accord de 10 ans pour le support des équipements de Dreamliner de la compagnie aérienne canadienne.

Pour rappel, Air Canada aligne aujourd’hui 40 Boeing 787 (32 787-9 et 8 787-8) dans sa flotte, un nombre qui sera porté à 58 appareils d’ici 2029, notamment avec l’arrivée de 18 nouveaux 787-10.