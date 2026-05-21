Tarmac Aerosave vient de se voir confier un Airbus A330 d’Iberia pour une visite de maintenance de type A. Rien d’inhabituel pour la société, si ce n’est qu’il s’agit là du 2 000e appareil qu’elle accueille dans ses installations.

Elle rappelle qu’elle dispose de 300 places de stationnement, réparties sur ses sites de Tarbes, Teruel et Toulouse, capables d’accueillir Airbus, Boeing et ATR. Tarmac Aerosave est capable de proposer des services de stockage courte et longue durée, de maintenance (y compris peinture), de transition et de recyclage.

Elle travaille en parallèle à développer ses activités de maintenance à forte valeur ajoutée, par exemple en proposant des services de changement, modification et maintenance moteurs, de remplacement de trains d’atterrissage, des opérations de maintenance lourde mais aussi de maintenance légère, comme celles de type A.

C’est ainsi qu’elle a accueilli cet A330 d’Iberia, après avoir déjà réalisé seize autres visites de ce type en quelques mois (neuf à Tarbes et sept à Teruel). A chaque fois, les appareils ont été remis en service moins de 24 heures après leur arrivée.