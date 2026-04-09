JetBlue a conclu un accord avec FL Technics, qui prévoit de confier l’entretien des appareils de la compagnie américaine à la société de maintenance dans sa nouvelle base de Punta Cana. Alors qu’elle devait entrer en opération en octobre 2025, celle-ci est en en voie d’achèvement.

Le centre, dédié à la maintenance lourde des monocouloirs d’Airbus et de Boeing, est construit en trois phases afin d’augmenter progressivement les capacités. Il devrait débuter ses opérations avec une infrastructure de 20 000 m2 abritant cinq baies avions et des ateliers et employant environ 300 collaborateurs techniques. Deux phases de développement sont prévues par la suite pour passer à douze puis vingt baies sur une surface de 52 000 m2 et gonfler les effectifs de plus de 2 000 collaborateurs.

Il s’agit du premier centre de maintenance de FL Technics en Amérique, même si la société est déjà présente sur le continent, grâce à ses activités régionales de distribution de pièces détachées et de maintenance en ligne au Canada. Il s’adresse à la fois aux compagnies aériennes et aux lessors.

La construction du centre a nécessité un investissement de 70 millions de dollars, réalisé conjointement avec Grupo Puntacana.