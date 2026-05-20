La diversification du produit d’ATR se concrétise. L’avionneur a livré son premier appareil avec la configuration cabine HighLine, 100 % affaires, à Berjaya Air. Une livraison symbolique à double titre : il s’agit du premier ATR 72-600 de la compagnie malaisienne et il permet le lancement opérationnel du concept HighLine.

L’appareil de Berjaya Air est ainsi aménagé avec 26 sièges, disposés en rangées de 1-1. Les fauteuils Eterea, fabriqués à la main et disposant d’une console latérale avec rangements, sont fournis par Geven. Ce sont les plus larges jamais installés sur une plateforme ATR. Mais le concept HighLine ne s’arrête pas au siège. La cabine a en effet été libérée des coffres à bagages, donnant une impression de volume.

Berjaya Air va mettre son appareil en service dans les prochains jours sur la liaison entre Subang et Koh Samui. Par la suite, il sera affecté à différentes routes en Malaisie, vers la Thaïlande, le Vietnam et l’Indonésie, desservant en priorité les destinations où un hôtel ou un resort du groupe Berjaya est implanté. Cependant, l’appareil sera également disponible pour des vols charter dans toute l’Asie Pacifique.

La compagnie attend son second ATR en configuration HighLine tout business au troisième trimestre.

« La livraison du tout premier ATR 72‑600 en configuration ATR HighLine constitue une étape clé dans la transformation de Berjaya Air. (…) Qu’il s’agisse de liaisons vers nos complexes hôteliers ou de services charter dans la région, la cabine ATR HighLine nous permettra de proposer une expérience de bout en bout reflétant notre héritage haut-de-gamme et notre vision premium », affirme Syed Ali Shahul Hameed, directeur général du groupe Berjaya Property Berhad.