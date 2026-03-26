La société allemande Aerotec Group (Aerotec Europe GmbH) a fait l’acquisition de la société croate Global Aerotech d.o.o. afin d’étendre son réseau MRO européen avec une nouvelle plateforme opérationnelle à l’aéroport de Rijeka (RJK).

Le montant de l’opération n’a pas été communiqué.

Le site de Rijeka accueillera des activités de stockage d’avions, de maintenance en ligne et en base, de rénovation cabine, de reconfiguration et de démantèlement.

L’aéroport de Rijeka dispose d’une piste de 2 500 mètres, d’opérations IFR 24h/24 et d’une capacité d’accueil d’avions gros-porteurs, ce qui en fait une base adaptée aux opérations de transition et de maintenance.

Aerotec Group indique que des travaux d’infrastructure supplémentaires et de nouveaux hangars sont prévus pour accompagner la croissance dans un contexte de tensions persistantes sur la chaîne d’approvisionnement et de pénurie de pièces.

Cette opération s’inscrit dans la stratégie de croissance externe du groupe, contrôlé par la société de capital-investissement Borromin Capital, qui avait pris le contrôle d’Aerotec Group en 2022. Elle complète les acquisitions précédentes, dont aviationscouts GmbH en 2024 et Mindtree Aerospace Repairing and Maintenance Aircraft LLC (Dubaï) l’année dernière.