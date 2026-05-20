Le Centre aérospatial allemand (DLR) a mis en service à Brême au mois d’avril un nouveau banc d’essais dédié aux gouvernes innovantes pour ailes à fort allongement, une initiative visant à préparer l’arrivée de la prochaine génération d’avions commerciaux.

Intégré au centre de recherche ECOMAT, le banc WISDOM (Wing Integrated Systems Demonstration on Mechatronic Rig) permet de tester en temps réel jusqu’à trois surfaces de contrôle (volets, ailerons, surfaces multi-fonctions) sur une section d’aile d’environ sept mètres de long. Les chercheurs peuvent y reproduire des manœuvres de vol et des rafales, en appliquant des charges aérodynamiques calculées directement sur la voilure. Des capteurs mesurent en continu la position des gouvernes et un calculateur de commandes de vol ajuste leur braquage en quelques millisecondes via des actionneurs.

Ce banc vise en particulier le développement de fonctions de réduction active de charge et de suppression du flutter, indispensables pour les nouvelles ailes fines à grand allongement, logiquement plus flexibles que les voilures actuelles.

L’Institut des systèmes de vol du DLR a construit le banc d’essai WISDOM en collaboration avec Liebherr, Diehl Aerospace, FFT Production Systems et l’Université technique de Berlin.

Ces travaux prolongent les recherches menées par DLR dans le cadre du projet oLAF, qui ont montré qu’un contrôle intelligent des charges pouvait améliorer sensiblement l’efficacité aérodynamique et la compatibilité climatique des futurs avions commerciaux.

Pour rappel, Brême accueille un important site Airbus qui dispose d’une spécialisation historique sur les structures d’aile et les systèmes associés, en particulier sur les volets hypersustentateurs présents sur pratiquement tous les programmes de l’avionneur européen.