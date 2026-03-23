Ryanair, la plus importante compagnie aérienne européenne, a inauguré un nouveau centre de maintenance à l’aéroport de Madrid-Barajas le 18 mars, précisant qu’il s’agit désormais de la plus grande installation MRO de son réseau. La nouvelle installation est le fruit d’un investissement de 25 millions d’euros.

Le nouveau hangar couvre une surface de 22 000 m² et offre une capacité simultanée de sept monocouloirs. Selon Ryanair, le site doit générer environ 700 emplois qualifiés, incluant des ingénieurs de maintenance, des mécaniciens et des fonctions de support. Cette infrastructure vient s’ajouter à un premier hangar déjà en service à Barajas, portant à huit le nombre total de lignes de maintenance de la compagnie sur l’aéroport madrilène…