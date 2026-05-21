Liebherr-Aerospace et HAECO Landing Gear Services, la division spécialisée du groupe hongkongais HAECO, ont réalisé la première grande révision d’un train d’atterrissage du biréacteur régional chinois C909 (anciennement ARJ21) de COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China), marquant le lancement opérationnel de cette activité MRO. Le train d’atterrissage du C909 a été développé et produit par Liebherr.

Selon l’équipementier, les opérateurs chinois et sur des marchés en forte croissance, notamment en Indonésie, au Vietnam, au Laos et au Cambodge, bénéficient désormais de solutions de maintenance efficaces visant à maximiser la disponibilité des flottes et à prolonger la durée de vie opérationnelle des appareils.

Liebherr-Aerospace a précisé que ce projet avait été initié en 2025 avec le développement de compétences et l’optimisation des processus. Le développement s’est achevé en 2026, lorsque les essais conjoints d’acceptation finale menés par Liebherr ont marqué la livraison officielle de cette première grande révision en Chine. Liebherr-Aerospace a assuré la supervision technique et la validation des processus tout au long de l’opération afin de garantir les plus hauts niveaux de sécurité et de qualité.

Plus d’une centaine de C909 sont aujourd’hui en opération, principalement en Chine.