De Havilland Canada et Avincis ont signé un accord à la fin du mois de mars visant à renforcer le soutien en maintenance des avions bombardiers d’eau amphibies de la famille Canadair opérés en Europe et au Maroc.

Avincis deviendra l’un des principaux prestataires régionaux de De Havilland Canada pour les services de maintenance, réparation et révision (MRO) des CL-215, CL-215T, CL-415 et des futurs De Havilland DHC-515.

Le partenariat prévoit que De Havilland s’appuie sur l’expertise d’Avincis en ingénierie et en certification pour développer des Supplemental Type Certificates (STC), des modifications de conception et des solutions d’obsolescence pour la famille CL.

Les modifications menées par Avincis au profit des opérateurs de bombardiers d’eau seront développées conjointement et intégrées au catalogue de pièces de rechange de De Havilland.

Pour absorber la montée en charge, Avincis construit un nouveau hangar dédié sur l’aéroport d’Albacete, en Espagne, destiné aux opérations de maintenance et de modification.

Le groupe portugais Avincis est l’un des principaux opérateurs mondiaux de services aériens d’urgence (EMS, SAR, lutte anti‑incendie, missions offshore). Il dispose notamment d’une flotte de 23 Canadair aujourd’hui.