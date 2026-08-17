Le conseil d’administration de South African Airways a annoncé la mise en « congé spécial » de son directeur général par intérim, Matshela Seshibe, dans l’attente des conclusions d’une procédure interne. Il est remplacé par Koekie Mbeki, jusqu’à présent directrice juridique, qui devient donc à son tour directrice générale par intérim du groupe, avec effet immédiat.

La suspension de Matshela Seshibe fait suite à une enquête interne pour des faits présumés de mauvaise gestion et de manquement à la gouvernance, qui lui seraient reprochés du temps où il dirigeait la filiale restauration Air Chefs. Des mises en cause similaires, mais hors du groupe SAA, avaient entâché sa prise de fonction en avril dernier, lorsqu’il avait été nommé DG par intérim pour remplacer son prédécesseur John Lamola, démissionnaire.

Désireux de montrer un « engagement indéfectible envers les normes les plus élevées en matière de bonne gouvernance, de responsabilité, d’intégrité et de leadership », le conseil d’administration a choisi Koekie Mbeki pour sa connaissance approfondie de SAA, groupe au sein duquel elle travaille depuis dix ans.