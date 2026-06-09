Bombardier va agrandir son empreinte à Singapour. L’avionneur canadien a annoncé qu’il prévoyait d’ouvrir une nouvelle installation dans la zone de Seletar. La construction débutera dans le courant du second semestre, pour une mise en service prévue au second semestre 2028.

La nouvelle installation couvrira une surface de plus de 23 000 m2, doublant quasiment les capacités actuelles de Bombardier à Singapour. Elle abritera des hangars avions, pourra proposer des services de maintenance programmée ou non programmée (dont du soutien AOG), des modifications et de la refinition (travaux de peinture et de finition intérieure notamment), ou encore des services d’installation avionique. Il aura également un atelier de réparation et de révision de composants, qui complètera celui actuellement en service. Enfin, un salon clients et une aire de repos pour les équipages complèteront les équipements.

Sa construction représente un investissement d’environ 77 millions de dollars (US). La nouvelle installation renforcera la présence de Bombardier en Asie et permettra la création de 200 emplois qualifiés.

Bombardier exploite déjà un site de maintenance à Singapour, qui peut soutenir environ 2 000 appareils par an et emploie 300 personnes, dont 250 ingénieurs et techniciens.

A cette occasion, Bombardier a également révélé qu’il avait rejoint le consortium industriel de l’A*STAR Advanced Remanufacturing and Technology Centre. Cela lui permettra de renforcer encore ses capacités MRO, en accélérant la numérisation, le développement de l’intelligence artificielle et l’automatisation, et en améliorant son efficacité opérationnelle.