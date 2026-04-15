Air India a choisi le programme Total Care Package de Panasonic Technical Services (PTS) pour entretenir les systèmes de divertissement à bord d’une partie de sa flotte. Le contrat couvre 74 appareils, dont les Boeing 787-9, A350-900, Airbus A350-1000 et A321neo.

PTS assurera ainsi le soutien de bout en bout des systèmes IFE fournis par Panasonic Avionics, qu’ils aient été installés en linefit ou en retrofit, et aussi bien des séries Astrova que X. Grâce à une surveillance proactive, à la gestion des pièces de rechange, à la mise à disposition de services d’ingénierie sur le terrain, il optimisera les performances des systèmes, réduira les temps d’arrêt opérationnels et maintiendra des coûts de maintenance prévisibles.

Pour assurer une plus grande efficacité dans sa réponse aux besoins d’Air India, la société va ouvrir deux nouveaux centres de maintenance en ligne à Mumbai et New Delhi.